Manchester City, yola devam

İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Swansea City'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 09:12
Manchester City, yola devam
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İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Swansea City'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kupanın 5. tur mücadelesinde, lig lideri Manchester City, Liberty Stadı'nda Championship ekiplerinden Swansea City'nin konuğu oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Manchester City, 30. dakikada Kyle Walker, 47. dakikada Raheem Sterling ve 50. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti. Swansea City'nin tek golünü, 77. dakikada Morgan Whittaker kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City, turnuvada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.


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