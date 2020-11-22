Manchester United-Başakşehir maçına Rumen hakem
Manchester United-Medipol Başakşehir maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında 24 Kasım Salı günü İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacağı maçı, Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Old Trafford Stadı'nda (TSİ) 23.00'te başlayacak karşılaşmada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Marius Avram üstlenecek.
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- AKP'li 'Yeliz'den Erdoğan'a anlaşılmayan mektup
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
- Tartışmalara Saymaz da dahil oldu
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama
Video Haberler
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
- AKP destekçisi kadını sus pus eden soru!
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- AKP'li 'Yeliz'den Erdoğan'a anlaşılmayan mektup
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
- Tartışmalara Saymaz da dahil oldu
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama