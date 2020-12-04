Manisa FK'nın şampiyonluk yürüyüşü
Bu sezon Türkiye liglerinin galibiyet, puan, gol ve averaj rekorlarını elinde bulunduran Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un lideri Manisa Futbol Kulübü zirvede puan farkını açmayı sürdürüyor. Emin adımlarla şampiyonluğa koşan Manisa ekibi, ligde son sıradaki Şanlıurfaspor'u da deplasmanda 2-0 yenerek üst üste 7'nci, 12 haftada 11'inci galibiyetini aldı.
Sezon başından bu yana yalnız tek beraberlikle puan kaybı yaşayan Manisa FK, şampiyonluk yarışında 37 puana ulaşıp rakipleriyle arasındaki farkı 13 haftada 13 puana çıkardı. İstikrarı sürdürmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Huzurluyuz, mutluyuz. İnşallah bu istikrarı devam etmek istiyoruz. Takım olarak bir hedefimiz var ve sezon sonunda bu hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- 5 saat neden haber alınamadı?
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- Siirtli depremzedelere çirkin söylem
- Kanun teklifi Meclis'ten önce Emine Erdoğan'a gitmiş
- İBB, AKP dönemi dosyalarını açıyor!
Video Haberler
- Hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza yağdı
- Gelincik, beyaz ve kahverengi görüntüsüyle poz verdi
- Akademisyenden canlı yayında hakaret
- Haluk Levent'ten Siyasete girer misin? sorusuna yanıt
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
- TGRT'nin Mansur Yavaş haberi dikkat çekti
- Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar
- Buz tutan nehirde köpek kurtarma operasyonu
- AKP'li Aydemir'in Meclis'teki sorusu şaşkınlık yarattı
- Çakarlı magandaya istenen ceza belli oldu
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- 5 saat neden haber alınamadı?
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- Siirtli depremzedelere çirkin söylem
- Kanun teklifi Meclis'ten önce Emine Erdoğan'a gitmiş
- İBB, AKP dönemi dosyalarını açıyor!