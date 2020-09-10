Manuel da Costa arkadaşlarıyla vedalaştı
Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, bordo-mavili kulüple olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Manuel da Costa takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, bordo-mavili kulüple olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Manuel da Costa takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavili takımla olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Manuel da Costa antrenman öncesinde sahaya gelerek arkadaşlarıyla vedalaştı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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