Max Kruse takım arıyor!
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Max Kruse sözleşmesini Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra kulüp arayışlarına başladı.
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Max Kruse sözleşmesini Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra kulüp arayışlarına başladı. Almanya’dan teklifler alan tecrübeli futbolcu Hertha Berlin, Union Berlin ve eski takımı Werder Bremen ile görüşmeler yaptı.
Fenerbahçe’de sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden yıldız futbolcu, Almanya’ya geri dönüyor. Herta Berlin, Union Berlin ve eski takımı Werder Bremen ile görüşen Alman yıldız Herta Berlin ve Werder Bremen ile anlaşamadı. Union Berlin ile görüşmelerini sürdüren tecrübeli futbolcunun kararını yakın zamanda vermesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonun başında bonservissiz olarak Werder Bremen’den Fenerbahçe’ye transfer olan tecrübeli orta saha oyucusu Fenerbahçe’de çıktığı 23 maçta 7 gol atıp 8 asist yaptı.
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