Mayweather'dan Floyd'un ailesine göz yaşartan telefon

02 Haziran 2020 Salı, 09:12

Amerikalı boksör ve servetiyle dikkat çeken Floyd Mayweather, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polisin müdahalesi sonrasında hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlenmek istedi.

46 yaşında hayatını kaybeden Floyd için Houston, Minnesota ve Charlotte’ta 3 ayrı cenaze töreni düzenlenecek. Birçok NBA yıldızı George Floyd’un ölümüne tepki göstermek için halkla birlikte sokakta gösterilere katılırken, Floyd Mayweather da George’un ailesine ulaşarak cenaze masraflarını karşılamak ve aileye destek olmak istediğini iletti.

NBA efsanesi Michael Jordan, dünyada golfün 1 numarası Tiger Woods olmak üzere dünyada birçok sporcu ve kulüp George Floyd’un ölümüne sessiz kalmayarak açıklamalarda bulundu.



