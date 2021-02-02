Medipol Başakşehir galibiyeti unuttu

02 Şubat 2021 Salı, 23:02

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan turuncu-lacivertli ekip, ilk yarısını da 1-0 geride kapattığı maçtan üç farklı mağlup ayrıldı.

Bu sezon 10. yenilgisini yaşayan Medipol Başakşehir 24 puanda kalırken, Galatasaray puanını 45'e yükseltti.

Galatasaray'a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir'in Süper Lig'deki galibiyet özlemi 5 maça yükseldi.

Ligdeki son galibiyetini 10 Ocak'ta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek elde eden turuncu-lacivertli ekip, o karşılaşmadan sonra oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

TFF Süper Kupa'da da Trabzonspor'a kaybeden Medipol Başakşehir, son 6 resmi maçını kazanamadı.

YENİ TRANSFERLER İLK MAÇINA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci ve Youssuf Ndayishimiye, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Galatasaray'a karşı giydi.

Galatasaray maçının kadrosunda yer alan iki oyuncudan Tolga, eski takımına karşı mücadelenin 69. dakikasında Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna dahil oldu.

Ndayishimiye ise 88. dakikada Azubuike'nin yerine oyuna girdi.

DENİZ TÜRÜÇ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligdeki dördüncü sarı kartını Galatasaray karşılaşmasında gören Deniz Türüç, cezalı duruma düştü.

Deniz, takımının 24. haftada sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.