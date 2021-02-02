Medipol Başakşehir galibiyeti unuttu
Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki ilk maçında Galatasaray'a 3-0 yenildi.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan turuncu-lacivertli ekip, ilk yarısını da 1-0 geride kapattığı maçtan üç farklı mağlup ayrıldı.
Bu sezon 10. yenilgisini yaşayan Medipol Başakşehir 24 puanda kalırken, Galatasaray puanını 45'e yükseltti.
Galatasaray'a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir'in Süper Lig'deki galibiyet özlemi 5 maça yükseldi.
Ligdeki son galibiyetini 10 Ocak'ta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek elde eden turuncu-lacivertli ekip, o karşılaşmadan sonra oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.
TFF Süper Kupa'da da Trabzonspor'a kaybeden Medipol Başakşehir, son 6 resmi maçını kazanamadı.
YENİ TRANSFERLER İLK MAÇINA ÇIKTI
Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci ve Youssuf Ndayishimiye, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Galatasaray'a karşı giydi.
Galatasaray maçının kadrosunda yer alan iki oyuncudan Tolga, eski takımına karşı mücadelenin 69. dakikasında Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna dahil oldu.
Ndayishimiye ise 88. dakikada Azubuike'nin yerine oyuna girdi.
DENİZ TÜRÜÇ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Medipol Başakşehir'de bu sezon ligdeki dördüncü sarı kartını Galatasaray karşılaşmasında gören Deniz Türüç, cezalı duruma düştü.
Deniz, takımının 24. haftada sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
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