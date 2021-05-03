Menajeri açıkladı, Salih Uçan'a beş takım talip!
Alanyaspor'da gösterdiği performansla büyükleri peşine takan Salih Uçan'ın menajeri Salih'e Avrupa'dan ve Türkiye'den teklifler olduğunu açıkladı.
Transferin gözde isimlerinden Salih Uçan'ın adı son dönemde üç İstanbul takımı ve Trabzonspor ile beraber anılıyor.
Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren başarılı orta saha oyuncusu, yaz döneminde manşetlerden inmeyecek gibi duruyor. Oyuncunun menajeri Koray Uzun da son gelişmeleri değerlendirdi.
KORAY UZUN NE DEDİ?
NTV SPOR'a konuşan Uzun şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra İtalya ve İspanya’dan iki kulüp Salih ile ilgileniyor."
"Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor ile de yeni sözleşme için görüşmemiz olacak."
"Salih henüz kararını vermedi. Tercihini sezon sonu yapacak."
SALİH UÇAN BU SEZON NE YAPTI?
Geçen sezonun başında Avrupa serüvenini noktalayıp Süper Lig'e dönen Salih Uçan, parlak bir performans sergileyememişti.
Alanyaspor ile 26 maça çıkıp 1 gol atabilen oyuncu, bu sezon ise kendini buldu.
Özellikle Tasos Bakasetas'ın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından hücumda daha fazla sorumluluk alan Salih, kariyerinin en çok gole katkıda bulunduğu sezonunu geçiriyor.
27 yaşındaki oyuncu, 34 lig maçında 2 gol attı ve takım arkadaşlarına altı asist yaptı.
Salih Uçan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
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