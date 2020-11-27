Mensah Fenerbahçe maçlarını seviyor

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 6 maçta 3 gol attı ve 2 asist üretti.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 17:23
Mensah Fenerbahçe maçlarını seviyor
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın Ganalı ortasahası Bernard Mensah Fenerbahçe maçlarını seviyor. Daha önce Süper Lig'de Kasımpaşa ve Kayserispor formalarıyla Fenerbahçe'ye karşı 6 maç oynayan Mensah bu maçlarda 3 gol atıp 2 de asist üretti. Mensah, geçen sene Altay Bayındır'a attığı frikik golüyle futbolseverlerden alkış almıştı. 


Bu sezon Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayla çıktığı 9 maçta 1 gol kaydetti. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler