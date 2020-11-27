Mensah Fenerbahçe maçlarını seviyor
Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 6 maçta 3 gol attı ve 2 asist üretti.
Beşiktaş'ın Ganalı ortasahası Bernard Mensah Fenerbahçe maçlarını seviyor. Daha önce Süper Lig'de Kasımpaşa ve Kayserispor formalarıyla Fenerbahçe'ye karşı 6 maç oynayan Mensah bu maçlarda 3 gol atıp 2 de asist üretti. Mensah, geçen sene Altay Bayındır'a attığı frikik golüyle futbolseverlerden alkış almıştı.
Bu sezon Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayla çıktığı 9 maçta 1 gol kaydetti.
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