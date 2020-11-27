27 Kasım 2020 Cuma, 17:23

Beşiktaş'ın Ganalı ortasahası Bernard Mensah Fenerbahçe maçlarını seviyor. Daha önce Süper Lig'de Kasımpaşa ve Kayserispor formalarıyla Fenerbahçe'ye karşı 6 maç oynayan Mensah bu maçlarda 3 gol atıp 2 de asist üretti. Mensah, geçen sene Altay Bayındır'a attığı frikik golüyle futbolseverlerden alkış almıştı.





Bu sezon Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayla çıktığı 9 maçta 1 gol kaydetti.