Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu?

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:33

Çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona'da radikal kararlar alınması bekleniyor. 8-2'lik Bayern Münih hezimeti sonrası takımdan ayrılması beklenen isimler arasında Lionel Messi'nin de adı geçiyor. Dünya yıldızı için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi....

Bayern Münih’e tarihi bir skorla 8-2 kaybeden ve Devler Ligi’ne çeyrek finalde veda eden Barcelona’da önemli gelişmeler yaşanıyor… Birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlayan Katalan ekibinde Messi’nin de gitmek istediği ifade ediliyor.

İngiliz basınından Mirror’da yer alan habere göre; Premier Lig devi Manchester City Messi transferi için devreye girdi. City’nin yaz transfer döneminde kesenin ağzını açarak Barcelona ile yol ayrımına gelen Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

700 MİLYON AVRO

Bir süredir Katalan ekibinde çeşitli sorunlar yaşayan ve mutlu olmadığı bilinen Messi için astronomik bir ücret ödemeyi göze aldı. Barça sözleşmesinde 700 milyon Avro’luk çıkış maddesi bulunan Messi için tatmin edici bir teklif gelmesi halinde transfere onay verecek.

33 yaşındaki süper starın City ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtiliyor. Bu sezon 44 resmi maça çıkan yıldız oyuncu 35 gol, 25 asistlik katkı yaptı.