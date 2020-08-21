Messi Barcelona'dan koptu mu?

21 Ağustos 2020 Cuma, 08:40

Bayern Münih’e karşı alınan 8-2’lik tarihi mağlubiyetin ardından Barcelona’da Messi krizi çıktı.

Teknik direktör Quique Setien'in görevine son veren Barcelona, takımı Ronald Koeman'a emanet etmişti. Ancak takımdaki ilk soru işareti, Messi’nin Katalan devine veda edip etmeyeceğiydi.

İspanyol Radyo İstasyonu RAC1’e göre, Messi, yeni teknik direktör Ronald Koeman'a takımda kendisi adına bir gelecek göremediğini iletti.

Arjantinli yıldız, Koeman ile bir görüşme gerçekleştirmek için tatilini yarıda kesip İspanya’ya dönmüştü. Bu görüşmenin ardından Koeman, Arjantinli yıldızla devam etmek istediğini açıkladı, ancak Messi'nin tavrı ilgi çekti.