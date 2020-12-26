Messi Neymar'ın yanına mı gidiyor?

Brezilyalı yıldız Neymar'ın formasını giydiği Paris Saint-Germain'in başına geçmesi beklenen Mauricio Pochettino, Lionel Messi'yi Fransız ekibinde görmek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2020 Cumartesi, 14:34
Messi Neymar'ın yanına mı gidiyor?
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Paris Saint-Germain'de Thomas Tuchel dönemi biterken gözler Mauricio Pochettino'ya çevrildi. Yurt dışı basınında çıkan haberlere göre Fransız ekibin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino olacak.PSG'den Pochettino'ya dair henüz resmi bir açıklama gelmezken Fransız basınından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Le Parisien'de yer alan habere göre Arjantinli teknik direktör Pochettino, yaz transfer döneminde Lionel Messi'nin PSG'ye transfer edilmesini istiyor. Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'nin kulüpteki geleceği henüz bilinmiyor.

Öte yandan The Sun'da yer alan habere göre Pochettino, Tottenham forması giyen eski öğrencisi Dele Alli'yi de Fransız ekibine kazandırmak istiyor.


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