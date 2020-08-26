Messi'nin gideceği adres belli!

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:12

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi dünyayı şoke etti. Artık Arjantinli süper yıldızın hangi takıma gideceği tartışılıyor.

Tüm kariyerini Nou Camp'ta geçiren Messi, Barcelona yönetimine bir yazı göndererek ayrılacağını açıklamıştı.

Radio Catalunya'ya göre Messi, Guardiola ile Manchester City'ye gelmek için bir konuşma gerçekleştirdi. İkili 2008-2012 yılları arasında Barcelona'da büyük başarılara imza atmış; 2 Şampiyonlar Ligi zaferi ve üç La Liga şampiyonluğu kazanmıştı.

Öte yandan İspanyol basınına göre Manchester United ve PSG de 33 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Inter'in de Messi ile anlaşmak için favoriler arasında olduğu belirtiliyor..

Transfer dedikoduları Messi'nin sözleşmesindeki özel bir maddeye dayanıyor. Messi'nin kontratında "her Mayıs ayında bedelsiz ayrılabilir" maddesi bulunuyor. Messi ve avukatları pandemi dolayısıyla sezonun geç sona erdiğini söyleyerek maddenin hala geçerli olduğunu iddia ediyor.

İŞTE MESSİ'NİN GİDEBİLECEĞİ TAKIMLAR

Manchester City: Messi uzun yıllardır İngiltere futbolunu yakından takip ediyor. En yakın iki arkadaşı Sergio Aguero ve Cesc Fabregas uzun yıllar EPL'de top koşturdu. Bu nedenle akla gelen ilk ihtimal Pep Guardiola'nın takımı City. Messi sadece Pep değil yardımcıları Ferran Soriano ve Txiki Begiristain ile de çok yakın. Ayrıca City Messi'nin yüklü maaşını karşılayabilecek az sayıda kulüpten biri. Guardiola'nın Messi'nin yeniden parlayacağı bir takım şablonu yaratabilecek bir hoca olduğuna kimsenin şüphesi yok.

Manchester United: Ancak Manchester şehrinde Messi hayalleri kuran tek kulüp City değil. United'ın da Messi'ye güçlü bir teklif hazırladığı bildiriliyor. Her ne kadar United'ın son yıllardaki transfer karnesi zayıf olsa da kulübün sahibi Glazer ailesinin büyük hamleleri sevdiğini biliyoruz. Geçtiğimiz MArt ayında sahip oldukları Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady'yi kadrosuna katıp büyük sükse yaratmıştı.

Diğer İngiliz devleri: Chelsea, Liverpool ve Arsenal'in de Messi yarışının içinde olması bekleniyor. Messi'nin İngiliz hayat tarzına uyum sağlayamacağı görüşleri de gerçeklikten uzak. Çocukları Barcelona'da da İngiliz okuluna devam etmekte.

Kaynak: Sözcü