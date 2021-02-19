Mesut Özil Arsenal'den Uygur Türkleri açıklaması nedeniyle mi ayrıldı?
Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham, Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil ile ilgili konuştu.
Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in "Uygur Türkleri" ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle gönderildiği iddialarına yanıt verdi. Venkatesham, oyuncuları düşüncelerini aktarmakta serbest bıraktıklarını söylerken, "İnsanlar Mesut Özil'in Uygur Türkleri hakkında yaptığı açıklama nedeniyle ona tepki gösterdiğimizi söylüyor ancak bunu söylemek adil olmaz. Biz o noktada ticari bir karar almadık. Bizim Çin ile ilgili bir açıklama yapmamız istendi ve biz de oyuncuların bireysel olarak açıklamalar yaptığını söyledik. Mesut, kendi düşüncelerini yansıttı. Biz Arsenal'de, her oyuncunun kendi düşüncelerini açıkça söylemesini sağlarız. Bazen bunu bir kulüp mesajı aracılığıyla yaparlar, bazen de bireysel olarak. Örneğin George Flo…
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
Video Haberler
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'