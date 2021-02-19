Mesut Özil Arsenal'den Uygur Türkleri açıklaması nedeniyle mi ayrıldı?

19 Şubat 2021 Cuma, 12:43

Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in "Uygur Türkleri" ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle gönderildiği iddialarına yanıt verdi. Venkatesham, oyuncuları düşüncelerini aktarmakta serbest bıraktıklarını söylerken, "İnsanlar Mesut Özil'in Uygur Türkleri hakkında yaptığı açıklama nedeniyle ona tepki gösterdiğimizi söylüyor ancak bunu söylemek adil olmaz. Biz o noktada ticari bir karar almadık. Bizim Çin ile ilgili bir açıklama yapmamız istendi ve biz de oyuncuların bireysel olarak açıklamalar yaptığını söyledik. Mesut, kendi düşüncelerini yansıttı. Biz Arsenal'de, her oyuncunun kendi düşüncelerini açıkça söylemesini sağlarız. Bazen bunu bir kulüp mesajı aracılığıyla yaparlar, bazen de bireysel olarak. Örneğin George Flo…