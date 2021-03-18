Mesut Özil'den sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı ile alakalı rehabilitasyon sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi.
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı ile alakalı rehabilitasyon sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi.
Mesut Özil, sakatlığı durumu hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Sürecin çok iyi geçtiğini belirten Özil, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. Oldu En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler" diye konuştu.
Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. ???? En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler. ???????? @Fenerbahce ||— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 18, 2021
Rehab is going well ???? Trying everything to be back on the pitch with my team soon again ???? pic.twitter.com/AZ2ueyO0Tq
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