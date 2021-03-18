Mesut Özil'den sağlık durumuyla ilgili açıklama

18 Mart 2021 Perşembe, 20:15

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı ile alakalı rehabilitasyon sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi.

Mesut Özil, sakatlığı durumu hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Sürecin çok iyi geçtiğini belirten Özil, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. Oldu En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler" diye konuştu.