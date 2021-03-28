MHK seminerinde hakemlere Sergen Yalçın-Fatih Terim uyarısı

28 Mart 2021 Pazar, 08:58

Ligler milli araya girmişken Süper Lig kadrosundaki 40 hakem, Antalya'da dört gün boyunca yoğun bir süreç yaşadı. Atletik testler yapılan hakemler seminere de katıldı.

Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, iddiaya göre seminerin son gününde pozisyon görüntüleri eşliğinde hakemleri sert şeklide eleştirdi.

FATİH TERİM NASIL SAHADA KALIYOR?"

Serdar Tatlı, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın Fatih Terim'e gösterdiği müsamahaya çok sert çıkarak “Sarı kart göstermeye giderken Arda seninle beraber koşuyor. Buna nasıl izin verirsiniz? Teknik direktör, teknik alanı terk edip çatışmaya gidiyor, niye atılmıyor, nasıl sahada kalıyor?” diye konuştu.

SERGEN YALÇIN'IN GÖRÜNTÜLERİ GÖSTERİLDİ

Tatlı, yine Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Sergen Yalçın'ın hakem kararlarına tepki gösteren görüntüleri gösterdi. MHK Başkanı, “Bu ihlalleri gördükçe canımız acıyor. Antrenörlerin bu görüntülerine izin vermeyin. Dördüncü hakem ve hakem buna müsaade etmeyecek” diyerek hakemleri sert bir şekilde uyardı.

Kaynak: Ajanspor