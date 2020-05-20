Michael Jordan'ın başı 'Last Dance'la dertte!

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:49

Eski takım arkadaşı Horace Grant, NBA'in ifsanevi ismi Michael Jordan'ı anlatan 'The Last Dance' belgeselinin hikaye anlatıcılarından biriydi. Ve bu yapım NBA'de resen kavga çıkardı. Hatta karşılıklı tehditler gündeme geldi:'Benimle bir sorunu varsa iki erkek gibi halledelim.'

Michael Jordan'ın kariyerini anlatan "The Last Dance" (Son Dans) belgeseli birçok kesimden büyük övgüler aldı. Ancak filmleri aratmayacak detaylarla bezenmiş yapımla ilgili büyük itirazlar da geliyor.

Jordan ile üç şampiyonluk kazanmış yıldız isimlerden biri olan ve belgeselin içinde hikaye anlatıcı olarak da yer alan Horace Grant, ortaya çıkan işin sonucundan hiç memnun olmadığını açıkladı.

Grant, ESPN belgeselinin Jordan'ı daha iyi göstermek üzerine kurgulandığını öne sürdü. Ayrıca belgeselin yapımcı ortağının Michael Jordan'ın şirketlerinden biri olmasını da eleştirdi.

"Belgesel eğlenceliydi. Ama orada olan takım arkadaşları olarak biliyoruz ki belgeselin yüzde 90'ı gerçeklikten uzaktı. Gerçek değildi çünkü Jordan'ın takım arkadaşlarına söylediği şeyler ve takım arkadaşlarının ona yanıtları belgeselin dışında bırakılmış. Tabii buna belgesel denilirse."

Jordan, 'Son Dans'ta kişisel popülaritesine riske atarak kendini acımasızca kazanmaya adamış bir adam olarak resmediliyor. Chicago Bulls'da yedi yıl forma giyen Horace Grant, Jordan'ın bazen aşırıya kaçtığını belirtti.

"Bana hükmedebileceğini düşündü ama çok yanıldı. Ne zaman üzerime gelse ben de aynen tepki verdim. Ama Will Perdue, Steve Kerr ve genç Scott Burrell'e yaptıklarını izlemek kalp kırıcıydı. Bir liderin o adamların öyle üstüne gitmesini izlemek. Antremanda olanları anlıyorum ama sağda solda itmek vurmak, hatta gidip yumruk atmak. Onlara ağzına geleni söylemek. Bu doğru değildi."

Belgeselde Michael Jordan, kendisinin soyunma odasındaki karanlık taraflarını anlatan "The Jordan Rules" (Jordan Kuralları) kitabının kaynağı olarak Horace Grant'i işaret etmişti.

Grant'ın yanıtı ise ilginçti:

"Yalan, yalan, yalan... Eğer MJ'in benimle bir derdi varsa iki erkek gibi halledelim konuyu. Bunu konuşalım. Ya da başka türlü halledelim. Ama o çıkıp bu yalanı ortaya atıyor. Kitabın yazarı Sam Smith ve ben her zaman çok yakın arkadaştık. Hala da öyleyiz. Ama soyunma odasının kutsallığı var, kişisel hiçbir şeyi dışarı taşımam. Sam Smith araştırmacı bir gazeteciydi ve bir kitabı yazmak için en az iki kaynağı olması gerekir. MJ neden beni hedef gösterdi?"

"Bu sadece kin adamım. Size söylüyorum sadece kin. Bu sözde belgeselde onun hakkında olumsuz bir şey söylerseniz sizi kesip atar ve karakterinizi parçalamaya çalışır."