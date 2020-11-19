Milli atletler, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sprint, yürüyüş, mesafe, atlama ve atma branşlarında atletler, kamplarını Antalya'da sürdürüyor..
Atletizmde olimpik kadroda yer alan sporcular, yeni sezon hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sprint, yürüyüş, mesafe, atlama ve atma branşlarında atletler, kamplarını Antalya'da sürdürüyor.
Belek Turizm Merkezi'nde Ramil Guliyev'in de aralarında olduğu sprint ekibi çalışırken, Antalya merkezde ise diğer atletler günde ikişer idmanla yeni sezona hazırlanıyor.
Yeni sezona yoğun hazırlanan isimler arasında yer alan 23 yaş altında Avrupa ikincisi üç adımcı Tuğba Danışmaz, sezonu aralık ayı sonunda İstanbul'da açmayı planlıyor. 21 yaşındaki atlet, yakın olduğu olimpiyat barajı için yoğun tempoda hazırlıklarına devam ediyor.
Geçen ay Polonya'da Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda yarışan Esma Aydemir ve Fadime Suna Çelik ise 1 Aralık'ta yeniden açılacak maraton kota alma sürecinde Tokyo bileti için güç depoluyor.
Daha önce barajı geçen üç adımcı Necati Er, yürüyüşçü Salih Korkmaz gibi isimler de yeni sezona daha güçlü girebilmek için Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor.
Devam eden kamplarda ayrıca Avrupa madalyalı iki atıcı Özlem Becerek ve Pınar Akyol, Tokyo kotası için çalışan 4×400 takımının kadrosu, yürüyüşte Evin Demir, Şahin Şenoduncu ve Mert Atlı gibi kota kovalayan isimler bulunuyor.
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