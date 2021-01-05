Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı. Fransız ekibi Lille'in teknik direktörü Christopher Galtier, yıldız oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.
Fransa Ligi'nde ikinci devredeki ilk maçına yarın akşam çıkacak Lille'de Yusuf Yazıcı sahada olmayacak.
Koronavirüs testi pozitif çıkan milli oyuncunun karantina süreci başladı.
Bu sezon 22 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı; 11 gol ve 4 asistle kariyerinin en parlak dönemini geçirdi.
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Dünyada böylesi yok
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı?
- AKP'li Ömer Çelik'ten skandal gaf
- Kılıçdaroğlu, 2009'da başörtüsü ile ilgili ne demişti?
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- 'Türkiye yegane terör örgütü' sözleri Meclis gündeminde
- ‘Örgütü bilen biri olmalı’
- Öğrencileri bu fotoğrafla tehdit ettiler
Video Haberler
- 3.5 metrelik dev piton eve girdi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt
- Zamlanan ayçiçek yağını törenle evine getirdi
- Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı
- ABD’de kayakçı havada asılı kaldı
- 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım'
- 'Cezayı kimin ödeyecek?' diye oyuna devam ettiler
- Berkin Elvan 22 yaşında
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Milli Piyango İdaresine Çıldır Gölü tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Dünyada böylesi yok
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı?
- AKP'li Ömer Çelik'ten skandal gaf
- Kılıçdaroğlu, 2009'da başörtüsü ile ilgili ne demişti?
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- 'Türkiye yegane terör örgütü' sözleri Meclis gündeminde
- ‘Örgütü bilen biri olmalı’
- Öğrencileri bu fotoğrafla tehdit ettiler