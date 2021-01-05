Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı

05 Ocak 2021 Salı, 16:33

Fransa Ligi'nde ikinci devredeki ilk maçına yarın akşam çıkacak Lille'de Yusuf Yazıcı sahada olmayacak.

Koronavirüs testi pozitif çıkan milli oyuncunun karantina süreci başladı.

Bu sezon 22 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı; 11 gol ve 4 asistle kariyerinin en parlak dönemini geçirdi.