Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı. Fransız ekibi Lille'in teknik direktörü Christopher Galtier, yıldız oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2021 Salı, 16:33
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı
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Fransa Ligi'nde ikinci devredeki ilk maçına yarın akşam çıkacak Lille'de Yusuf Yazıcı sahada olmayacak.

Koronavirüs testi pozitif çıkan milli oyuncunun karantina süreci başladı.

Bu sezon 22 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı; 11 gol ve 4 asistle kariyerinin en parlak dönemini geçirdi. 


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