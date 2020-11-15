Milli Takım Rusya önünde

(A) Milli Futbol Takımımız, Avrupa Uluslar Kupası maçında Rusya'yı Kadıköy'de ağırlıyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2020 Pazar, 09:23
Milli Takım Rusya önünde
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(A) Milli Futbol Takımımız, Avrupa Uluslar Kupası maçında Rusya'yı Kadıköy'de ağırlıyor.

Millilerin grupta henüz galibiyeti yok. A Milli Takım, bu akşam Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
A Milli Takım, akşam 20.00'da Ülker Stadyumu’nda Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Rusya müsabakasının taktik uygulaması ile son buldu. Sakatlığı nedeniyle kendisi için hazırlanan bireysel antrenman programı kapsamında takımdan ayrı çalışan Çağlar Söyüncü dışında, aday kadroda yer alan tüm futbolcular idmana katıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Merih Demiral, Caner, Ozan Tufan, İrfan Can, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

Rusya: Safonov, Karavaev, Diveev, Dzhikaya, Zhirkov, Kuzyaev, Zobnin, Miranchuk, Cheryshev, Mostovoy, Chalov


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