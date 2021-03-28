Milli Takım'da yeniden doğan Ozan Tufan'ın sırrı ortaya çıktı

28 Mart 2021 Pazar, 09:47

Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin kaptanı.

Ne var ki, Sarı-Lacivertli takımdaki istikrarsızlık onu bir hayli yıpratmış ve son haftalarda performansından uzaklaşmaya başlamıştı.

İştte o günlerde Ozan'a bir telefon geldi (A) Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten. 2022 Dünya Kupası elemeleri öncesi, aday kadro belirlenirken, "Hazır ol, Ozan.." dedi Şenol Güneş. Milli Takım kadrosu açıklandığında da Ozan ekipteydi.

İşte o telefon sonrası Ozan ligde Beşiktaş'a hayati bir gol, İspanya'da da Norveç'e 2 gol attı, harika bir Hollanda maçı çıkardı. Bu olay Norveç maçı sonrası Ozan'la Şenol Güneş arasındaki diyalogla ortaya çıktı.

Norveç karşısında 2 gol atan Ozan Tufan’ı oyundan alırken ona ne söylediğinin sorulması üzerine Güneş, "Ozan iyi bir oyuncu. Fenerbahçe’de de iyi oynuyor. Biz de de iyi oynuyor. Ama yeni başlıyor. Ona söylediğim de oydu" diye cevap verdi.

