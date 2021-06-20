MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi
MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildiği açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz yaptığı çalışma ve değerlendirmeler sonucunda 2021-2022 futbol sezonu için teknik direktör olarak Mustafa Dalcı hoca ile çalışma kararı almıştır." denildi.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 19. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Başkent ekibinin olağan genel kurulunda başkanlığa Faruk Koca seçilmişti.
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