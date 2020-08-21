Muriç için son teklif 18 milyon Avro, el sıkışıldı

21 Ağustos 2020 Cuma, 09:15

İtalya Serie A takımlarından Lazio ile anlaşan Vedat Muriç, cumartesi günü sözleşme imzalamak için Roma'ya gidecek. Taraflar 18 milyon Avro'da anlaştı.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç kariyerine İtalya'da devam edecek.

Lazio ile 5 yıllık anlaşma sağlayan Kosovalı golcü cumartesi günü Roma'ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

İtalyan ekibinin Muriç için Fenerbahçe'ye 18 milyon Avro bonservis ve bonus ödemesi bekleniyor.

VEDAT MURİÇ'İN KARNESİ

Vedat Muriç geçen sezon sarı lacivertli formayla 36 resmi maça çıkarken 17 gol attı ve 7 de asist yaptı.