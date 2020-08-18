Napoli, Eljif Elmas’ın sözleşmesini 2025 yılına uzattı
Eljif Elmas, Napoli ile 2019-2020 sezonunda 26 Serie A, 5’er de UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 36 resmi müsabakada görev aldı.
Serie A ekiplerinden Napoli, 20 yaşındaki futbolcusu Eljif Elmas’ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.
İtalyan temsilcisi Napoli’nin konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, futbolculardan Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas ve Mario Rui’nin sözleşmelerinin uzatıldığı belirtildi. Bu 3 futbolcunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.
Eljif Elmas, Napoli ile 2019-2020 sezonunda 26 Serie A, 5’er de UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 36 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. İtalyan ekibi bu sezon İtalya Kupası kazandı.
20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yaz Fenerbahçe’den Napoli’ye transfer olmuştu.
Video Haberler
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!