Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı

Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım’da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarıldı.

İHA
24 Mart 2021 Çarşamba, 08:10
Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı
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A Milli Takım’da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yer alana açıklamada konuyla ilgili şunlar aktarıldı:
"A Milli Takımı’mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisileri’nden ayrıldı."


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