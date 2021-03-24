Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı
Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım’da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım’da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yer alana açıklamada konuyla ilgili şunlar aktarıldı:
"A Milli Takımı’mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisileri’nden ayrıldı."
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