NBA Draftı’nda ilk sıra Detroit Pistons’ın
2021 NBA Draftı’nda yapılan lotaryada Detroit Pistons ilk sıradan seçme hakkını kazandı. Pistons son olarak 1970 yılında ilk sıradan seçim yapmıştı.
NBA’de yapılan draft lotaryasında ilk 14 sıradan seçim yapacak takımlar belli oldu. 2003’ten sonra ilk kez draftta ilk 5 sıradan seçme hakkı elde eden Detroit Pistons, 2003’teki seçmelerde Darko Milicic’i kadrosuna katmıştı.
İLK TURDAN ÜÇ SEÇİM YAPMIŞLARDI
Geçtiğimiz yıl yapılan NBA seçmelerinde Detroit Pistons, yedinci sıradan Killian Hayes’i, 16. sıradan Isaiah Stewart’ı ve 19. sıradan Saddiq Bey’i seçmişti. 2021 NBA Draftı’nda bu yıl ilk sıradan seçim yapacak Detroit Pistons, son 40 yılda üçüncü kez ilk 5 sıradan seçim yapma hakkı kazanmış oldu.
CUNNINGHAM BEKLENİYOR
Bu seneki draftta ilk sıradan Oklahoma State Cowboys’tan Cade Cunningham’ın seçilmesi bekleniyor. Sezonu Beşiktaş’ta tamamlayan Alperen Şengün de bu yıl seçmelere katılacak.
2021 NBA Draftı’nda ilk 14 sıra şöyle:
1. Detroit Pistons
2. Houston Rockets
3. Cleveland Cavaliers
4. Toronto Raptors
5. Orlando Magic
6. Oklahoma City Thunder
7. Golden State (Minnesota)
8. Orlando (Chicago)
9. Sacramento Kings
10. New Orleans Pelicans
11. Charlotte Hornets
12. San Antonio Spurs
13. Indiana Pacers
14. Golden State Warriors
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