NBA Draftı’nda ilk sıra Detroit Pistons’ın

23 Haziran 2021 Çarşamba, 22:10

NBA’de yapılan draft lotaryasında ilk 14 sıradan seçim yapacak takımlar belli oldu. 2003’ten sonra ilk kez draftta ilk 5 sıradan seçme hakkı elde eden Detroit Pistons, 2003’teki seçmelerde Darko Milicic’i kadrosuna katmıştı.

İLK TURDAN ÜÇ SEÇİM YAPMIŞLARDI

Geçtiğimiz yıl yapılan NBA seçmelerinde Detroit Pistons, yedinci sıradan Killian Hayes’i, 16. sıradan Isaiah Stewart’ı ve 19. sıradan Saddiq Bey’i seçmişti. 2021 NBA Draftı’nda bu yıl ilk sıradan seçim yapacak Detroit Pistons, son 40 yılda üçüncü kez ilk 5 sıradan seçim yapma hakkı kazanmış oldu.

CUNNINGHAM BEKLENİYOR

Bu seneki draftta ilk sıradan Oklahoma State Cowboys’tan Cade Cunningham’ın seçilmesi bekleniyor. Sezonu Beşiktaş’ta tamamlayan Alperen Şengün de bu yıl seçmelere katılacak.

2021 NBA Draftı’nda ilk 14 sıra şöyle:

1. Detroit Pistons

2. Houston Rockets

3. Cleveland Cavaliers

4. Toronto Raptors

5. Orlando Magic

6. Oklahoma City Thunder

7. Golden State (Minnesota)

8. Orlando (Chicago)

9. Sacramento Kings

10. New Orleans Pelicans

11. Charlotte Hornets

12. San Antonio Spurs

13. Indiana Pacers

14. Golden State Warriors