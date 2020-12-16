NBA'de Antetokounmpo’dan rekor imza

16 Aralık 2020 Çarşamba, 12:41

Giannis Antetokounmpo, Milwakue Bucks ile 5 yıl için 228.2 milyon dolarlık yeni sözleşmeye imza atarken NBA tarihinin en yüksek kontratına sahip oldu.

NBA Doğu Konferansı takımlarından Milwakue Bucks, sezon sonu kontratı bitecek Giannis Antetokounmpo’nun sözleşmesini 5 yıl daha uzattığını açıkladı. ESPN’de yer alan haberde Milwakue formasıyla 2 kez En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanan Antetokounmpo’nun imzaladığı Super Max kontratın son senesinde serbest kalma maddesi olduğu, bu sezon eski kontratında olduğu gibi 27.5 milyon dolar kazanacağı ve yeni sözleşmenin 2025-26 sezonunun sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi. Antetokounmpo Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’ Burası benim evim, burası benim şehrim. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Bucks’ın bir parçası olacağım için çok şanslıyım. Gösteri devam ediyor. Hadi başlayalım. ‘’ ifadelerini kullandı. 2013 yılındaki draftta Milwakue tarafından 15.sırada seçilen Antetokounmpo, geçtiğimiz yıl Yılın Savunmacısı ödülünü de kazanmıştı. ESPN’de yer alan haberde Antetokounmpo’nun sözleşme detaylarına yer verilirken yıldız oyuncunun sezonluk kazancı şu şekilde açıklandı:

2021/22: 39.3 milyon dolar

2022/23: 42.5 milyon dolar

2023/24: 45.6 milyon dolar

2024/25: 48.8 milyon dolar

2025/26: 51.9 milyon dolar