NBA'de Antetokounmpo’dan rekor imza
NBA Doğu Konferansı takımlarından Milwakue Bucks, sezon sonu kontratı bitecek Giannis Antetokounmpo’nun sözleşmesini 5 yıl daha uzattığını açıkladı.
Giannis Antetokounmpo, Milwakue Bucks ile 5 yıl için 228.2 milyon dolarlık yeni sözleşmeye imza atarken NBA tarihinin en yüksek kontratına sahip oldu.
NBA Doğu Konferansı takımlarından Milwakue Bucks, sezon sonu kontratı bitecek Giannis Antetokounmpo’nun sözleşmesini 5 yıl daha uzattığını açıkladı. ESPN’de yer alan haberde Milwakue formasıyla 2 kez En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanan Antetokounmpo’nun imzaladığı Super Max kontratın son senesinde serbest kalma maddesi olduğu, bu sezon eski kontratında olduğu gibi 27.5 milyon dolar kazanacağı ve yeni sözleşmenin 2025-26 sezonunun sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi. Antetokounmpo Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’ Burası benim evim, burası benim şehrim. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Bucks’ın bir parçası olacağım için çok şanslıyım. Gösteri devam ediyor. Hadi başlayalım. ‘’ ifadelerini kullandı. 2013 yılındaki draftta Milwakue tarafından 15.sırada seçilen Antetokounmpo, geçtiğimiz yıl Yılın Savunmacısı ödülünü de kazanmıştı. ESPN’de yer alan haberde Antetokounmpo’nun sözleşme detaylarına yer verilirken yıldız oyuncunun sezonluk kazancı şu şekilde açıklandı:
2021/22: 39.3 milyon dolar
2022/23: 42.5 milyon dolar
2023/24: 45.6 milyon dolar
2024/25: 48.8 milyon dolar
2025/26: 51.9 milyon dolar
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe saydılar
- Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
- İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti! 180 derecelik dönüş
- Vitesleri karıştırdı, ölümden döndü!
- İstanbul'da film gibi soygun anı kamerada
- Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Polise ve bekçiye saldırıp küfür ettiler
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı