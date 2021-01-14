NBA'de müthiş takas, Harden gitti!
Houston Rockets yıldız oyuncusu James Harden’ı Brooklyn Nets’e takasladı.
Houston Rockets yıldız oyuncusu James Harden’ı Brooklyn Nets’e takasladı.
Sezon başından bu yana takımdan ayrılmak istediği söyleyen ve bu isteğini son olarak dünkü Lakers maçı sonrasında dile getiren James Harden, Brooklyn Nets’e transfer oldu. Brooklyn Nets Houston Rockets’a Caris LaVert, Taurean Prince, Jarrett Allen’ı gönderdi. Bu üç isme ek olarak Nets’in 2022, 2024 ve 2026 ilk tur draft hakları, Milwakue’nin korumasız 2022 birinci tur draft hakkı Houston Rockets’a geçti. Rockets ayrıca Nets’in 2021,2023,2025 ve 2027 yıllarındaki ilk tur haklarında draft sırası değiştirme hakkını elde etti.
ROCKETS GELENLERİ GÖNDERDİ
Houston Rockets, Brooklyn Nets’den takas yoluyla aldığı Caris LaVert’i Indiana’ya gönderirken karşılığında Victor Oladipo’yu aldı. Nets’den gelen Jarrett Allen ve Taurean Prince de Clevland’a gönderilirken karşılığında Dante Exum ve Rodions Kurucs Rockets’a takas oldu.
Daha önce Oklahoma City Thunder’da birlikte forma giyen James Harden ve Kevin Durant, bu kez Brooklyn Nets’de takım arkadaşı olacak.
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