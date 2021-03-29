NBA'de Suns, Hornets'ı uzatmada yendi
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de ilginç sonuçlar alındı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 101-97 mağlup etti.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Suns, 90-90'lık skorla uzatmaya giden Hornets karşılaşmasını kazandı.
Suns'ın all-star gardı Devin Booker, 35 sayı, 6 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Deandre Ayton 14 sayı, 14 ribaunt, Mikal Bridges ise 13 sayı, 8 ribaunt, 6 top çalmalık katkıda bulundu.
Bitime 34.3 saniye kala attığı 3 sayılık basketle mücadeleyi uzatmaya taşıyan Devonte' Graham, 30 sayıyla ev sahibi Hornets'ın en skorer ismi oldu. Terry Rozier 22 sayı, 10 ribaunt, Miles Bridges de 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 97-101
Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 117-122
Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 126-102
Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 96-93
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Sevil Atasoy'dan Kürşat Ayvatoğlu değerlendirmesi
- Dolarda korkutan tahmin
- Titanik batıyor
- Uyuşturucu kullanan AKP'li Ayvatoğlu'ndan açıklama
- Berat Albayrak'ın teyze oğluyla ilgili çarpıcı iddia
- Kürşat Ayvatoğlu hakkında yeni gelişme
- Bu bal Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
- Bakan duyurdu! Borcu olanlar dikkat
- İmamoğlu'ndan Mahruze Keleş’e ikinci ziyaret
- Bakanlık 'Türk'ü sildi