Ne Gaziantep, ne Antalya!

28 Haziran 2020 Pazar, 23:19

Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep FK, FTA Antalyaspor’u konuk etti. Zorlu karşılaşma, Kayode ve Jahovic’in karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.



12. dakikada Gaziantep FK’da Maxim’in ceza sahası dışından sert şutu üstten dışarı gitti.

18. dakikada Maxim ceza sahası dışından bir kez daha kaleyi denedi, top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada Kenan Özer’in ceza sahası içinden çektiği şut savunmaya çarparak kornere çıktı.

26. dakikada Antalyasporlu Amilton’un şutunu Kana-Bıyık son anda çeldi.

39. dakikada Oğuz Ceylan’ın ortasında Kenan Özer’in kafa vuruşu kaleci Boffin’de kaldı.

47. dakikada Amilton’un sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Jahovic’ten önce araya giren Kana-Biyik uzaklaştırdı.

54. dakikada Gaziantep FK’nın Twumasi ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşu kaleci Boffin güçlükle çeldi.

58. dakikada Kenan Özer’in ceza sahasına yaptığı yerden ortaya gelişine dokunan Kayode topu ağlara gönderdi. 1-0

64. dakikada Bünyamin’in ortasında Fredy’nin yaptığı kafa vuruşu üst direkten döndü.

66. dakikada Hakan Özmert, Kayode’ye yaptığı sert faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

75. dakikada sol kanattan yapılan ortaya kafayla dokunan Jahovic’in şutu az farkla dışarı gitti.

87. dakikada Djilobodji’nin topa elle müdahalesi sonrası Antalyaspor penaltı kazandı.

88. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic skoru eşitledi. 1-1



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Serkan Tokat xx, Özgür Ertem xx, Abdullah Bora Özkara xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Kana-Biyik xxx, Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Junior Morais xx, Sousa xx (Jefferson dk. 90 ?), Maxim xxx, Kenan Özer xxx (Muhammet Demir dk. 72 x), Twumasi xx (Güray Vural dk. 67 x), Kayode xxx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Chibsah, Olkowski, Furkan Soyalp, Mehmet Erdem

Teknik Direktör: Marius Sumudica

FTA Antalyaspor: Boffin xxx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Ersan Gülüm xxx, Kudryashov xx, Hakan Özmert xx, Doğukan Sinik xx (Ufuk Akyol dk. 71 x), Fredy xx, Amilton xxx, Mukairu xx (Gustavo Blanco dk. 62 x), Jahovic xxx (Chico dk. 90 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Celustka, Nazım Sangare, Ndinga

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Kayode (dk. 57) (Gaziantep FK), Jahovic (dk. 88 pen.) (Antalyaspor)

Kırmızı Kart: Hakan Özmert (dk. 66) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Hakan Özmert, Boffin (Antalyaspor), Oğuz Ceylan, Sousa (Gaziantep FK)



