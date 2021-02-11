Oğulcan Çağlayan’ın 1 milyon 200 bin Avro ve 500 bin TL ödemesine karar verildi
Yapılan inceleme sonrası Tahkim Kurulu oyuncuya verilen 6 maçlık cezayı 3 maça indirirken, genç futbolcunun da Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Avro ve 500 bin TL de ödeme yapmasını kararlaştırdı.
Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın eski takımı Çaykur Rizespor ile yaşadığı ihtilafla ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından alınan karara itirazı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nda kara bağlandı ve oyuncuya 6 maçlık verilen ceza 3 maça düşürülürken, ayrıca oyuncunun da Karadeniz kulübüne 1 milyon 200 bin Avro ve 500 bin TL ödeme yapması kararlaştırıldı.;
Genç futbolcunun ve Galatasaray'ın UÇK'nın kararına yaptığı itiraz Tahkim Kurulu'nun yönetiminde video konferans yoluyla hem Galatasaray hem Çaykur Rizespor hem de Oğulcan Çağlayan'ın vekillerinin de katıldığı oturumda gerçekleştirildi. Tahkim Kurulu sonrasında Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına karar verildi. Yapılan inceleme sonrası Tahkim Kurulu oyuncuya verilen 6 maçlık cezayı 3 maça indirirken, genç futbolcunun da Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Avro ve 500 bin TL de ödeme yapmasını kararlaştırdı.
GALATASARAY İTİRAZ EDECEK
Galatasaray Kulübü ise Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan'a verilen karara itiraz edecek ve oyuncunun haklarını korumak için gerekirse konuyu UEFA'ya taşıyacak. Lehte bir karar alınamazsa Galatasaray Kulübü’nün Oğulcan’a ödeme konusunda yardım edeceği ve verilen cezayı paylaşacağı da belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Ertuğrul Sağlam Türkiye'deki en iyi 10 numarayı açıkladı
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Rusya’dan “ABD ile yeni bir sayfa” açıklaması
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- Şeriatçı vakıftan üniversite
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi
Video Haberler
- Bahçelievler'de binada patlama!
- Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın
- Suya kapılan minibüste can pazarı
- İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Az daha ölüyordu
- İBB Meclisi'nde 'tetikçi müfettiş' tartışması
- AKP'li eski bakandan iktidara gönderme
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Başak Demirtaş'tan 'açık görüş' tepkisi
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
En Çok Okunan Haberler
- Ertuğrul Sağlam Türkiye'deki en iyi 10 numarayı açıkladı
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Rusya’dan “ABD ile yeni bir sayfa” açıklaması
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- Şeriatçı vakıftan üniversite
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi