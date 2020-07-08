Okan Buruk: Teknik heyet ve yönetici baskısı var!

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 00:07

Süper Lig’in 31’inci haftasında Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor’u 2-0’lık mücadeleyi değerlendirdi.

Denizlispor’a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Buruk, “Maçın zor geçeceğini bekliyorduk, rakibimizin aldığı sonuçlar ve teknik adam değişikliği ile her şekilde mücadele edeceklerini bekliyorduk ve çıkan kadro da bunu gösterdi. İlk 45 dakikada rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı ile birlikte ataklarımız vardı, golü bekleyen takımdık. Bir tane de önemli bir pozisyon verdik, geriye düşebilirdik. Duran toptan gol bulduk, sonrasında da Mustafa Yumlu’nun eline çarpan pozisyonda penaltı golüyle 2-0 yaptık. Oyuna ofansif isimler de aldık 3’üncü golü de atabilirdik. Rakibimiz iyi savunma yaptı, tebrik ederiz. İyi bir galibiyet oldu. Son 3 maç, oyuncularım inanmış durumda. Sadece Trabzonspor ve Başakşehir yarışın içinde. Trabzonspor’un yarın oynayacağı maçı bekleyeceğiz. 3 maçımızı kazandığımızda şampiyonluğu kazanacağız. Emeklerinden dolayı oyuncularımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



OKAN BURUK: DEMBA BA’NIN POZİSYONU PENALTI



Hakem için de baskılı ve zor maç olduğunu söyleyen Buruk, “Baskı altında geliyorlar. Demba Ba’nın pozisyonunu tam görememiştim ama devre arasında gördüm, net müdahale var ve VAR çağırsaydı bu penaltı verilebilirdi. Yüzde 90 penaltı. İkinci yarıdaki pozisyon da penaltı. Mustafa Yumlu da penaltı olduğunu ve eline çarptığını söyledi. Seyircisiz maçlar da zor oluyor. Eskiden seyirci baskısı vardı, şu an teknik heyet ve yönetici baskısı var” şeklinde konuştu.