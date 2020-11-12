Olimpiyatlarda konuşmak yasak!

12 Kasım 2020 Perşembe, 14:40

Telegraph’ta yer alan haberde, Japonya Olimpiyat Komitesi’nin geçtiğimiz aydan bu yana Japonya’daki beyzbol maçlarında uyguladığı konuşma yasağının olimpiyatlarda da uygulanabileceği ifade edildi. Organizasyon sırasında virüsün yayılmasını engellemek isteyen Japonya Olimpiyat Komitesi’nin konuşma ve bağırma yasağı gibi farklı önlemleri gündeme alabileceği kaydedildi. Haberde, komitenin olimpiyat oyunlarına ülkedeki seyircilerin belirli önlemler dahilinde alınabileceği belirtilirken Japonya’ya dışarıdan gelecek seyircilerin oyunlara alınıp alınmama kararının 2021’in ilk aylarında verileceği ifade edildi. Japonya’nın olimpiyat denemesi için ülkedeki birçok spor etkinliğinde seyircili denemeler yaptığı ve sonuçlara göre karar alınacağı hatırlatıldı. Yabancı seyircilerin stadyuma alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Tokyo 2021 CEO’su Toshiro Muto; ‘’ Önümüzdeki baharda, Japonya’ya gelecek seyirciler için bir plan hazırlayacağız. Yabancı seyirciler için 14 günlük karantina süresi uygulamamız imkânsız. Bu nedenle Japonya’ya hareket etmeden önce ve Japonya geldikten sonra test yaptırmalarını isteyeceğiz. ‘’ dedi.

Haberde, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach’ın gelecek hafta Japonya’ya gideceği ve Toshiro Muto ile alınacak önlemleri konuşacağı ifade edildi.