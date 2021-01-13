Organizasyona göre Tokyo Olimpiyatları'nın bir kez daha ertelenmesi "imkansız"
Olimpiyat Komite Başkanı Mori Yoşiro: "Ufak bir şüphemiz olsa her şeyi etkiler. Bu karanlık tünelden güçlerimizi birleştirerek beraber geçeceğiz."
Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, oyunların bir kez daha ertelenmesinin "imkansız" olduğunu söyledi.
Mori, komite ve organizasyon bünyesinde çalışan yaklaşık 3 bin 500 kişiye yönelik düzenlediği çevrim içi yeni yıl toplantısında, Tokyo Olimpiyatları'nın son durumunu değerlendirdi.
Turnuva hazırlıklarına yönelik çalışanları teşvik edici mesajlar veren Mori, Tokyo Olimpiyatları'nın salgın sebebiyle yeniden ertelenmesinin "kesinlikle imkansız" olduğunu savundu.
Bu ihtimalin "seçenek dışı" olduğunu ileri süren Mori, Japonya geneli Kovid-19 vakalarının seyrinin, turnuvaya deniz aşırı seyircinin kabul edilip edilmeyeceği kararını etkileyebileceğini belirterek, "Şubat ve Mart arasında zor bir karar vermek zorunda kalacağımızı düşünüyorum." dedi.
Olimpiyat hazırlıklarının planlandığı üzere sürdüğünü kaydeden Mori, "Ufak bir şüphemiz olsa her şeyi etkiler. Bu karanlık tünelden güçlerimizi birleştirerek beraber geçeceğiz. Uzun gecelerden sonra bile sabah gelir. Tüm söyleyeceğim hazırlıklarımıza planlandığı üzere devam etmektir. Neşe ve ümidi birçok insana ulaştırabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Etkinlikte konuşan Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro da "Spor güçlüdür ve insanları etkiler. Görevimiz ne olacağına değil, turnuvanın nasıl düzenlenebileceğine kafa yormaktır." ifadelerini kullandı.
Hafta sonu yapılan Kyodo anketinde, turnuvaya ilişkin soruya katılımcıların yüzde 35,3'ü "iptal edilmeli", yüzde 44,8'i ise "yeniden ertelenmeli" yanıtı vermişti.
Geçen yıl 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, bu yıl 23 Temmuz-8 Ağustos düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
- Emekli askerlerden çağrı
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası
Video Haberler
- Metro raylarında dehşet anları
- Cengiz'den Erkan Baş'a dava!
- Beyoğlu’nda otel yangınında 2 kişi içeride mahsur kaldı
- Roma dönemine ait oda mezarda bulundu
- Selde sürüklenen kadının kurtarılma anı kamerada
- Bahçeli Erdoğan hakkında ne demişti?
- 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
- CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti
- ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor
- Maske satın alırken dikkat! Tehlike saçıyor
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
- Emekli askerlerden çağrı
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası