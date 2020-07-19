Osmanlı'nın futboldaki çöküşü!

TFF 1. Lig’in 34. haftasında EH Balıkesirspor’u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor, Eskişehirspor’un Boluspor’a 3-0 mağlup olması sonucu ligden düştü.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2020 Pazar, 19:37
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TFF 1. Lig’in 34. haftasında EH Balıkesirspor’u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor, Eskişehirspor’un Boluspor’a 3-0 mağlup olması sonucu ligden düştü.

Osmanlıspor, Melih Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde kurulmuş, harcanan büyük paralarla Süper Lig'de oynamış, UEFA'da tur atlamıştı..

2018'de 1. lige düştüler, şimdi ise 2. lige indiler.


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