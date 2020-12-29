Paris Saint Germain, Thomas Tuchel’in sözleşmesini feshetti
Paris Saint Germain, Teknik Direktör Thomas Tuchel’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Paris Saint Germain, Teknik Direktör Thomas Tuchel’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’de Teknik Direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı. Fransız ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Sportif durumunun kapsamlı bir analizinden sonra Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel’in sözleşmesini feshetmeye karar verdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklanan kararın ardından Paris Saint-Germain Başkanı Nasser El-Khelaifi, ayrılığın ardından Tuchel ve ekibine teşekkür etti.
Paris temsilcisinin Tuchel’den boşalan teknik direktörlük görevine Arjantinli çalıştırıcı Pochettino’yu getirmesi bekleniyor.
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