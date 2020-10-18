Olmayan penaltıdan gol yedik

18 Ekim 2020 Pazar, 21:42

Maçı değerlendirmesi istenen Erol Bulut, "Oyuna iyi başladık. Maç istediğimiz gibi gidiyordu. Zaten öne de geçtik. İlk yarı 2-3 pozisyonumuz vardı. 2. yardı daha baskılı oynadık. Ben net 5, siz 6 deyin, gol pozisyonumuz vardı. Bugün 3 gol attık ama 2 gol de yedik" dedi. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk gol penaltıdan oldu. Daha doğrusu olmayan bir penaltıdan. Hakem neden video yardımcı hakeme (VAR) çağrılmadı. Gitmedi, çünkü penaltı değildi. Sadece bizim için değil rakip için geçerdi. Bu gol maçın gidişatını değiştirebilirdi" tepkisini gösterdi.

Göztepe'nin 2. yarı biraz baskılı oynadığını kaydeden Bulut şöyle konuştu, "Maçın sonlarında 3-3'ü yakalayabilirlerdi. 3 gol atıp 5-6 gol kaçırdık. Bireysel hataları azaltmamız lazım.

Her hafta takım daha iyiye gidiyor. Milli takımdan dönenler oldu. 13 tane oyuncu milli takımlarda oynadı. Yorgun geldiler. Bu, maçta net belli oldu. Ona rağmen gösterdikleri performanstan dolayı memnunum. Her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. önümüzde 35 hafta daha var. Daha çok çalışmamız lazım. Ufak tefek hataları düzeltmemiz lazım. Öndeki fırsatları daha iyi değerlendirersek daha iyi bir Fenerbahçe izlettiririz."