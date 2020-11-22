Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya
Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Arda Selçuk'un oluşturduğu Türkiye Erkek Milli Takımı, şampiyonayı üçüncü tamamladı.
24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı üçüncü oldu.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Drzonkow kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler finali gerçekleştirildi.
Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Arda Selçuk'un oluşturduğu Modern Pentatlon Erkek Milli Takımı, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Yarışmayı bireysel erkekler kategorisinde Buğra Ünal 9'uncu, Dora Nusretoğlu 11'inci, Arda Selçuk 12'nci, Yunus Çalışkan ise 14'üncü sırada tamamladı.
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