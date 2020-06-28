Pereira: Trabzonspor'dan rahatsızlar, çünkü...

28 Haziran 2020 Pazar, 09:11

Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Maçın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Pereira, Trabzonspor’un şampiyonluk yarışında olmasından rahatsız olan insanlar olduğunu belirtti.

Kendisinin neden olduğu penaltı pozisyonu hakkında yorum yapan Pereira “Aslında bugün kazanılan bir puan değil kaybedilen iki puan var. Penaltı pozisyonuna gelince topa sırtım dönüktü. Çok kolay çalınmış bir penaltı… Son haftalarda Trabzonspor aleyhine çok fazla hakem hatası yapılıyor. Sanıyorum Trabzonspor’un bu başarısı bazılarını rahatsız ediyor. Ama bu rahatsız olan insanlar bilsinler ki rahatsız olmaya devam edecekler. Çünkü Trabzonspor, bu yarışa devam edecek” dedi.