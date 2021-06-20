Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a 8-2 yenildi
Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'deki A Ligi maçında Belarus'a 8-2'lik skorla boyun eğdi.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde C Grubu'ndaki üçüncü maçında Belarus'a 8-2 yenildi.
Organizasyonun son maçında Belarus'la karşılaşan millilerin gollerini Semih Türkmen ve Barış Terzioğlu kaydetti.
Gruptaki diğer maçta ise Rusya, İspanya'yı 6-5 mağlup etti.
Plaj Futbolu Milli Takımı, eylül ayında yine Portekiz'de oynanacak olan Avrupa Ligi Play-Off müsabakalarında A Ligi statüsünü korumak için mücadele edecek.
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