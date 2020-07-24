Premier Lig’de yeni sezon 12 Eylül’de başlayacak

24 Temmuz 2020 Cuma, 17:16

İngiltere Premier Lig’de 2020-2021 sezonunun 12 Eylül’de başlayacağı açıklandı.

Liverpool’un şampiyonluğu ile sona eren Premier Lig’de yeni sezonun planlanması açıklandı. Ligin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda Premier Lig’in 12 Eylül’de başlayacağı duyuruldu. 23 Mayıs 2021 tarihinde ise ligin sona ereceği ifade edildi. Kupa maçlarının programının ise daha sonra duyurulacağı belirtildi.



