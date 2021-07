PSV mağlubiyeti sonrası Galatasaray’da ‘kronikleşen’ yanlışlar yine gündemde

23 Temmuz 2021 Cuma, 07:00

5-1’lik PSV Eindhoven mağlubiyetiyle sezona ‘hayal kırıklığı’ ile başlayan ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım ümidini mucizelere bırakan Galatasaray’da birçok konuda ‘geliyorum’ diyen tehlike, kendini sahadaki hezimetle hissettirdi. İşte dikkat çeken bazı detaylar:

ELEŞTİRİLER TERİM’E

Sarı-Kırmızılılar, 19 Haziran’daki seçim nedeniyle sezon hazırlıklarının ilk haftasını Fatih Terim’den yoksun geçirdi. Burak Elmas’ın başkan seçilmesiyle göreve başlayan Terim, geçen sezonlarda takımda kronikleşen sorunlara yine çare bulamadı. Takımdaki eksiklere rağmen PSV karşısında, savunmadaki büyük hatalar, mücadele gücünün düşüklüğü, hücumdaki yetersizlik ve oyuncu tercihleri, tecrübeli hocanın eleştirildiği konular. Fatih Terim’in “3 yıllık plan yaptık” vurgusu ise tepki çeken diğer bir konu oldu. Ayrıca Terim’in, Selçuk İnan ve Necati Ateş’ten daha tecrübeli yardımcı antrenörlerle çalışmaması eleştiriliyor.

TRANSFERDE GEÇ KALDI

Sol bek, sağ bek, stoper, merkez orta saha mevkilerindeki oyuncu eksikleri net şekilde ortadayken ve transfere ihtiyaç varken, Burak Elmas yönetimi ‘mali’ gerekçelerle PSV maçı öncesi beklenen adımları atamadı. “10 günde transferleri tamamlarız” diyen Elmas, bu sözünü tutamadığı için özür diledi ancak Sarı-Kırmızılılar, büyük gelir elde etme imkânı olan Şampiyonlar Ligi şansını kaçırdı.

FİZİK GÜÇ YERLERDE

Kondisyoner Scott Piri, 14 Haziran’da başlayan hazırlık kampına bu tarihte değil, daha sonrasında geldi. Bu gecikme, zaten sayıca eksik olan kadrodaki oyuncuların sezon başı kondisyon yüklemesini yeterli ve eşit düzeyde almamasına yol açtı. Sarı-Kırmızılı oyuncular, PSV karşısında fiziksel açıdan yetersiz ve koşu mesafelerinde çok geride kaldı.

4 YILDIZ YİNE DERT

Her sezon yüksek maliyetleri nedeniyle gelecekleri belirsiz olan Falcao, Feghouli, Diagne ile Babel’in durumları yine çözülemedi. Başkan Elmas, maça 2 gün kala, takım maaş bütçesinin yüzde 48’ini 4 futbolcunun oluşturduğunu, kendileriyle ayrılık konusunda görüştüğünü açıkladı. Terim ise maçtan 1 gün önce “Onlar bizim kıymetlilerimiz” dedi. Diagne, fazladan izin alıp kampa geç geldi, PSV kadrosuna giremedi.

AVRUPA HÜSRANI



Galatasaray, Avrupa’da çıktığı son 36 maçın sadece 4’ünü kazanabildi, 22 mağlubiyet, 10 beraberlik aldı. Cim-Bom, 2012-13’te Schalke’yi 3-2 yendiği maçtan sonra Avrupa kupalarında deplasmandaki 23 karşılaşmada 1 galibiyet alabildi; 18 kez yenildi, 4 defa berabere kaldı.



‘HAZIR’LIKSIZ YAKALANDI

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında kamp yapmayan Galatasaray, hazırlık maçı sıkıntısı yaşadı. Olympiakos’la maç yapmak için Yunanistan’a giden ancak Covid-19 testleri kabul edilmediği için geri dönen Cim-Bom, sadece Dinamo Bükreş ve Kasımpaşa ile hazırlık karşılaşması oynayıp, PSV önüne çıktı.

YANLIŞ PLANLAMA

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Finansal Fair-Play anlaşması bitmesine rağmen kadro ve transfer planlamasını doğru yapamadı. Elden çıkarmak istediği oyuncuları zamanında gönderemeyen Galatasaray, bonservis ve sponsorluk geliri de yaratamayınca geçmiş yönetimden kalan mali yükle beraber eksik bölgelerine takviye yapamadı. Mevcut kadronun alternatifsizliği ve yetersizliği net şekilde ortaya çıktı.

MUSLERA: ZOR BİR GÜNDÜ

PSV maçında 2 hatalı gol yiyen kaleci Muslera, sosyal medya hesabından, “Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim” diyerek, kendisine destek veren taraftarlara, Fatih Terim ile ekibine, takım arkadaşlarına ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

‘SANA GÜVENİYORUZ’

G.Saray Kulübü ise Musle-ra’nın açıklamasına, “Kaptan, futbol hatalar oyunudur. Önümüzde kazanılacak daha çok maçlar ve kupalar var. Sana, takım arkadaşlarına ve hocamıza güveniyoruz” mesajıyla destek verdi.