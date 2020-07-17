Quaresma transferi için ne demek istedi?
Portekizli Quaresma'nın sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı, Beşiktaş'ı heyecanlandırdı.
Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Türkiye'de kalmak istediğini açıkladı.
Bir TV kanalına açıklamalar yapan ve demeçleri sosyal medyada ses getiren Quaresma'nın sözleri Beşiktaş'ı heyecanlandırdı.
Q7'nin açıklamaları şöyle:
Oldukça zor bir sezon oldu. Son maçlarda grafiğimizi biraz daha yükselttik ama genel anlamda zor bir sezon oldu. Pandemi sonrasında takım arkadaşlarım hazır döndü. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Zaten lige döndükten sonra sahada rakip takımlara karşı fizik olarak daha iyi durumdaydık.Kasımpaşa’da devam etmek isterim ama bu oturup konuşulması gereken bir durum. Bununla ilgili bir toplantı yapmak istiyorum. Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyum. Hep birlikte neler olacağını göreceğiz.2-3 yıl daha futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Futbolu nerede bırakacağımı düşünmüyorum. Porto ve Beşiktaş benim için çok değerli iki kulüp. Kariyerim ne tarafa doğru giderse orada futbolu bırakacağım.
Sergen Yalçın’ın iyi bir iş başardığını düşünüyorum. Umarım önümüzdeki sene Beşiktaş ve onun adına iyi geçer. Beşiktaş’ın şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum.
Kaynak: Ajansspor
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