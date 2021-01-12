Rakibine tekme atan kaleciye 4 maç

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2021 Salı, 19:56
Rakibine tekme atan kaleciye 4 maç
Abone Ol google-news

PFDK cezaları kesti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Kurul, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 maç, Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Pablo Roco Roco'ya 3 maç, yerde yatan rakibine tekme atan Atakaş Hataysporlu kaleci Munir Mohand Mohamedi'ye ise 4 maç ceza vardi. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler