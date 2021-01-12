Rakibine tekme atan kaleciye 4 maç
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı
PFDK cezaları kesti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Kurul, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 maç, Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Pablo Roco Roco'ya 3 maç, yerde yatan rakibine tekme atan Atakaş Hataysporlu kaleci Munir Mohand Mohamedi'ye ise 4 maç ceza vardi.
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