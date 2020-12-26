Real Madridli futbolcu Rodrygo'nun sakatlığı ciddi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo'nun sağ diz ardı kirişinden sakatlandığını açıkladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo'nun sağ diz ardı kirişinden sakatlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Granada'yı 2-0 yendikleri La Liga maçının 35. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Rodrygo'nun, sağ biseps femoris kasında zorlanma tespit edildi.
19 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcunun sahalara dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. Fakat İspanyol basını, bu tip sakatlıkların iyileşme sürecinin 3 ayı bulabildiğini hatırlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Evime dönüyorum yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı
- Hepimizi süpürebilir
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Erdoğan’ın ‘alanım ekonomi’ sözüne İnce'den sert çıkış
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
Video Haberler
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
- Yılbaşında nerede olacaksınız? sorusuna yanıt verdi
- Güldür Güldür’den göndermeli “dekan atama” skeci
- Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı
- İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
- İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı kavga
- Süt ürünleri alırken dikkat! Hileler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Evime dönüyorum yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı
- Hepimizi süpürebilir
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Erdoğan’ın ‘alanım ekonomi’ sözüne İnce'den sert çıkış
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti