Rekor-adam Emre'den olimpiyat sözü

17 Kasım 2020 Salı, 18:22

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde birçok başarı elde eden milli yüzücüsü Emre Sakçı, yurda döndü.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde elde ettiği rekorlar ve birinciliklerle İstanbul'a geldi. Antrenörü Türker Oktay ile birlikte havalimanında açıklama yapan Emre Sakçı, olimpiyat hazırlıklarına tam gaz devam edeceklerini dile getirdi. Milli yüzücüyü annesi Özlem Evcan, diğer antrenörü Bahar Oktay ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay ile yetkililer karşıladı.

Kendileri için güzel ve anlamlı günlerde başarılar elde ettiğini açıklayan Emre Sakçı, "Bu açıdan çok mutlu ve gururluyuz. Ülkemizin bir nebze olsun acısına ortak olabildiysek, bir nebze derman olabildiysek ne mutlu bizlere. Çünkü; bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sporun bütünlüğünü kullanarak İzmir'e dikkat çekmeye çalıştık. Orada bütün dünyaya İzmir'e karşı bilinç yarattık. Oradan ne oldu, ne yaşandı diye çok şey geldi. Dünya bilinçlendi bu konuda. O konuda ayrı bir gururum var. Şehrim için hiçbir şey yapamazken orada elimden sadece bu geldi. Şimdi yurda döndük, hemen çalışmalara başlayıp olimpiyat hazırlıklarına tam gaz devam edeceğiz" dedi.

"BU BAŞARILAR TESADÜF DEĞİL"

Milli yüzücü, elde ettiği başarıların sinyalini daha önce verdiğini belirterek, "2015 yılında dünya gençler rekorunu kırmıştım 50 metrede. Oradan bugünlere kadar üstüne koyarak geldik. İnşallah üstüne koyarak da devam edeceğim. 1 gün, 1 ay ya da 1 yılda gelmiş bir başarı değil. Ben 2000 yılından beri yüzüyorum, 2005 yılından beri lisansım var. 20 yıldır suyun içindeyim. Yılbaşı günü bile sudaydım. O yüzden bu başarılar tesadüf değil. İnşallah ben üstüne koyarak devam edeceğim, alttan gelen kardeşlerim bana destek olacak ve Türkiye'de yüzme ve spor kültürü gelişecek. Bizim iyi sporcularımız olacak ve ülkemizi dünyaya en güzel şekilde lanse edeceğiz.

Böyle bir şeyi ilk defa yaşadığımız için çok tahlil edemiyorum açıkçası. Pandeminin başlarda kötü etkilediği aşikar. Çünkü 3 ay kadar havuzlardan uzak kaldık. Birçok sporcu arkadaşımla irtibat halindeydik, onlar da aynı şekildeydi. Onlarda sporlarını icra edemediler. Bizim burada bir yarışımız vardı. Çok şükür onu da en iyi şekilde tamamladık. Pandemiyi en iyi şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Zor bir süreçti, bir şekilde atlattık. Yaşam devam ediyor. Elimizdeki şartlara bir şekilde adapte olacağız" diye konuştu.

Her zaman en iyi dereceleri yapmaya çalıştığını vurgulayan Emre Sakçı, "Bunu yapmaya devam edeceğim. Dünya rekoruna da çok yakınım. İnşallah öyle bir başarı da gelecektir" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe bünyesinde yıllardır Emre Sakçı'nın antrenörlüğünü eşi Bahar Oktay ile birlikte sürdüren Türker Oktay, pandemi sebebiyle 3 aylık bir ara vermek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Kaldı ki bütün rakiplerimiz bir şekilde çalışıyorlardı. Olimpik sporcu oldukları için çalışıyorlardı. Biz o dönemi mecburen evde geçirmek zorunda kaldık ama tabii ki bu süreci de yatarak geçirmedik. Evde yapabileceğimiz hareketlerimizi yapıp, vücudumuzu zinde tutmaya çalıştık. Daha sonra Haziran ayı itibarıyla önce denizde antrenmanlara başladık. Sonrasında normal antrenmanlarımıza devam ettik. Emre çok küçük yaşlardan beri yüzdüğü, altyapısı iyi olduğu için son 1 ay kala açığımızı kapatmaya başladık. Bizim için sürpriz olmadı. Dünya rekoru da çıkabilirdi. 2015 yılında Emre, gençler rekoru kırdığında ben orada 'bizim Türklerde gençlerde başarı oluyor ama ileri taşıyamıyoruz bunu ama göreceksiniz Emre bu başarıyı ileri taşıyacak' demiştim. Şimdi de diyorum ki; bunu da ileriye taşıyacağız" dedi.

Türker Oktay, Türkiye'de çok potansiyel olduğuna vurgu yaparak, "Ben antrenörlüğe başladığım zamanlarda Türk sporcusu, Türk yüzücüsü, yüzmeye yatkın değil, o yüzden başarılı olamıyoruz gibi bir kanı vardı insanlarda. Bu böyle değil. Aslında spor kültürümüzle ilgili. Şimdi birçok ilimizde biliyorsunuz olimpik yüzme havuzları yapıldı. Sporcu, antrenör sayısı, bu işe ilgi arttı. Sadece yüzme adına değil, bütün branşlar adına spor kültürü geliştirmemiz lazım. Bu kültür, vizyon ilerledikçe bizim de başarılarımız ilerleyecek. Alttan gelen çocuklar var. Biraz daha büyük düşünmemiz lazım ki ülke olarak büyük başarılara ulaşabilelim" diye konuştu.

Emre Sakçı ile 11 yıldır çalıştıklarını belirten Türker Oktay, "Ben aynı zamanda Fenerbahçe ve milli takım antrenörüyüm. Emre küçüklüğünden beri buna inanıyordu. Herkes bak yabancılar nasıl yüzüyor, onlar çok iyi yüzüyor gibi düşünürken Emre her zaman buralara gelebileceğine inanıyordu. Dolayısıyla da o başarıla ulaştı. İnanmakta bitiyor iş. Bizim ülke olarak her türlü altyapımız bu konuya hazır" şeklinde konuştu.

Öte yandan Emre Sakçı, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek. Sakçı, yarın ise saat 12:00'de Ülker Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.