Rekor kırdıran ayakkabıya izin geldi!
Dünya Atletizm Birliği, Kenyalı atlet Kibiwott Kandie’nin Valencia Yarı Maratonu’nda kırdığı rekorda giydiği yeni nesil teknoloji ayakkabıların kullanımına izin verdiğini açıkladı.
Atletizm Birliği’nden koşu ayakkabılarında geri adım
Dünya Atletizm Birliği, Kenyalı atlet Kibiwott Kandie’nin Valencia Yarı Maratonu’nda kırdığı rekorda giydiği yeni nesil teknoloji ayakkabıların kullanımına izin verdiğini açıkladı.
Guardian’da yer alan haberde, Kandie’nin ‘’ prototype ‘’ olarak adlandırılan koşu ayakkabıları ile dünya rekorunu kırmasının ardından Dünya Atletizm Birliği’nin yeni nesil ayakkabılara Olimpiyatlar ve Dünya Atletizm Birliği’nin düzenlediği yarışlar haricinde izin vereceği belirtildi. Haberde, dün İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenen Dünya Yarı Maratonun’da parkuru 57 dakika 32 saniyede tamamlayan Kibiwott Kandie’nin uzun mesafe koşucularının sıklıkla tercih ettiği Nike koşu ayakkabılarının yerine Adidas’ın yeni ürettiği ve tabanında 39 milimetrelik köpük desteği olan ayakkabıyı kullandığı ifade edildi. Kandie’nin kullandığı ayakkabının ayrıca, karbonla beslenmiş beş adet enerji çubuğundan oluştuğu ve ayaktaki metatarsal kemiklerini andıran bir tabana sahip olduğu belirtildi. Uzun mesafe koşularında bu tarz ayakkabıların avantaj sağladığı ifade edilirken, Dünya Atletizm Birliği’nin markalar arasında yeni bir ayakkabı yarışının önüne geçmek istediği kaydedildi.
Dünya Atletim Birliği CEO’su Jon Ridgeon alınan kararla ilgili, ‘’ Ayakkabılarda yapılacak değişikliklerin rekabetin bütünlüğünü etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Değişikliğe bu yüzden izin verdik. ‘’ ifadelerini kullandı.
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