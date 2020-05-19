Resmi açıklama yapıldı: Acun Ilıcalı'yla kulüp satışı için görüştük
Acun Ilıcalı'nın bir süredir Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı Fortuna Sittard kulübünü satın alacağı konuşuluyordu. Resmi bir açıklama yapan Işıtan Gün, kulübün satışı için Acun Ilıcalı ile görüştüklerini duyurdu.
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, kulübün satışı için Acun Ilıcalı ile görüştüklerini açıkladı. Acun Ilıcalı, 3 ay önce Fortuna Sittard ile "ortaklık" için görüştü ancak sonuç çıkmadı.
Koronavirüs salgınından ötürü oluşan
belirsizlik nedeniyle, satış rakamı henüz belli olmasa da, salgın sonrası yeni
bir görüşme ve teklif olabileceği belirtildi.
Gün, açıklamasında şunları
söyledi:
"Son bir haftadır Sayın Acun
Ilıcalı'nın Fortuna Sittard kulübünü devir almasına yönelik çıkan
haberler ve camiamızın soruları nedeniyle bir açıklama yapma gereği hissettim.
Hepimizin çok yakından bildiği gibi Sayın Acun Ilıcalı Türkiye'nin
önemli iş insanlarından biri ve büyük bir futbol tutkunudur. Medya ve
televizyon dünyasında uluslararası başarılara imza atmış bir girişimci
olmasının ötesinde, Sayın Ilıcalı Türkiye'de hemen her kesimin sevgisini ve
saygısını kazannmış örnek bir yatırımcıdır.
Uzun yıllara dayanan tanışıklığımız
çerçevesinde geçtiğimiz aylarda Sayın Ilıcalı, yatırımcı olarak
Fortuna Sittard'a ilgisini ifade etmiş ve bu niyet tarafımızca iki
nedenle son derece memnuniyetle karşılanmıştır.
Birincisi Sayın Ilıcalı'nın bu arzusu,
2016 yılından bu yana kulübümüz için yoğun emek sarf eden birçok
insanın meydana getirdiği başarının bir teyidi olarak bizler için kıvanç
vesilesi olmuştur. İkincisi ve daha önemlisi, Sayın Ilıcalı'nın Fortuna
Sittard ailesine katılımı, kulübümüzün uzun vadeli stratejik konumunu kalıcı
olarak güçlendirme adına mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.
Taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da,
yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları ortadan kalkar kalkmaz önümüzdeki
dönemin yol haritasını belirleme amacıyla bir araya gelmeyi
beklemekteyiz."
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