Resmi açıklama yapıldı: Acun Ilıcalı'yla kulüp satışı için görüştük

19 Mayıs 2020 Salı, 12:30

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, kulübün satışı için Acun Ilıcalı ile görüştüklerini açıkladı. Acun Ilıcalı, 3 ay önce Fortuna Sittard ile "ortaklık" için görüştü ancak sonuç çıkmadı.

Koronavirüs salgınından ötürü oluşan belirsizlik nedeniyle, satış rakamı henüz belli olmasa da, salgın sonrası yeni bir görüşme ve teklif olabileceği belirtildi.

Gün, açıklamasında şunları söyledi:

"Son bir haftadır Sayın Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard kulübünü devir almasına yönelik çıkan haberler ve camiamızın soruları nedeniyle bir açıklama yapma gereği hissettim. Hepimizin çok yakından bildiği gibi Sayın Acun Ilıcalı Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri ve büyük bir futbol tutkunudur. Medya ve televizyon dünyasında uluslararası başarılara imza atmış bir girişimci olmasının ötesinde, Sayın Ilıcalı Türkiye'de hemen her kesimin sevgisini ve saygısını kazannmış örnek bir yatırımcıdır.

Uzun yıllara dayanan tanışıklığımız çerçevesinde geçtiğimiz aylarda Sayın Ilıcalı, yatırımcı olarak Fortuna Sittard'a ilgisini ifade etmiş ve bu niyet tarafımızca iki nedenle son derece memnuniyetle karşılanmıştır.

Birincisi Sayın Ilıcalı'nın bu arzusu, 2016 yılından bu yana kulübümüz için yoğun emek sarf eden birçok insanın meydana getirdiği başarının bir teyidi olarak bizler için kıvanç vesilesi olmuştur. İkincisi ve daha önemlisi, Sayın Ilıcalı'nın Fortuna Sittard ailesine katılımı, kulübümüzün uzun vadeli stratejik konumunu kalıcı olarak güçlendirme adına mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da, yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları ortadan kalkar kalkmaz önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleme amacıyla bir araya gelmeyi beklemekteyiz."