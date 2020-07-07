Rıdvan Dilmen: Beşiktaş maçı kaybetti, geleceği kazanıyor

07 Temmuz 2020 Salı, 08:08

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Kayserispor- Beşiktaş maçını değerlendirdi.

''Bir takım deplasmanda ancak bu kadar ofansif oynar, ancak bu kadar pozisyon bulur. Beşiktaş'ta kötü oyuncu var mı diye bakıyorum ama bulamıyorum. Maçın 10. dakikasından itibaren ilk yarı Lung ile Beşiktaş arasında geçti. Lung'un izlediğim en az 4 tane bu tip maçı oluyor. Yılda 4-5 maç alıyor böyle ama enteresan, ligin en çok gol yiyen takımı Kayserispor.''

''Sergen Yalçın öncesinde tüm teknik direktörler Atiba'yı ortada oynattı, Sergen Yalçın onu biraz daha ofansa attı, her maçta gol pozisyonuna giriyor. Atiba o kadar özverili ki, savunma da yapıyor, Necip'e yardımcı oluyor."

"Taraftar bir oyuncuyu beğenir başkası beğenmez vs. En önemlisi futbol yöneticiliğinde kaybederken ne kazanıyorsunuz, kazanırken neleri kaybedebilirsiniz. Bu şekilde geleceği kurtarabilirsiniz. Sergen Yalçın bugün 3 önliberö ile çıktı sahaya ama oyun tarzından taviz vermedi. Beşiktaş'ın maçlarında yardımcı hakemlerin atlet olması lazım. Sergen Yalçın kazanırken zaafları göremedi. Beşiktaş'ın maçlarında MHK'nın atlet bulması gerekiyor. Beşiktaş savunmasının arkasına atılan toplarda sürekli koşmaları gerekiyor, zor.''

''Beşiktaşlılar N'Sakala'dan 10 tane orta beklemesin ama kontraları kesecek Sergen Yalçın'a uygun bir oyuncu. Mensah Beşiktaş'a faydalı olur. Kaleci, stoper, forvet arkası ve forvet; yani omurga lazım Beşiktaş'a.''