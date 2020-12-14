Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak tazminat iddiası
Beşiktaş'tan sezon öncesinde Karagümrük'e transfer olan Enzo Roco'nun siyah-beyazlı kulübe karşı hukuki süreci kazandığını söyleyen Rıdvan Dilmen, 17 milyonluk bir zararın oluştuğunu iddia etti.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Alanyaspor-Beşiktaş maçını yorumlarken, ilginç bir iddia ortaya attı.
İşte Dilmen'in açıklamaları...
Rıdvan Dilmen, "İlk 25 dakika gerçekten bu ligin lideri olmayı hak eden bir takım gördük. Alanya kompakt bir takım. Çok olgun ataklar yapıyorlar. Hemen topu kazanıyorlar. Beşiktaş'ta ilk yarıda kim iyi oynadı? Ligde tandemi en iyi olan takım Alanyaspor. İki yıldır birlikteler. Geçen sene hoca Welinton'u kesip Caulker'ı oynatmıştı. Savunmada Tzavellas, müthiş bir oyuncu. Ayağı da iyi. İyi de kalecileri var. Penaltı doğru, itiraza gerek yok. Hakem, Rosier'i atabilirdi. İlk pozisyonda atabilirdi. 1 dakika sonra korner bayrağında yaptı ama o uzaktaydı, vermeyebilirdi. Ancak hakem, Rosier'e güzellik yaptı. İki kez üst üste karttan döndü. Alanyaspor'da son 1.5 yılın en formda oyuncularından Salih Uçan yok üstelik. Efecan yok. Moubandje yok. İki sol beki birden yok." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Bugün Alanyaspor puan kaybetseydi futbol adına günah olurdu. Haftanın kazananları Alanyaspor ve Galatasaray oldu. Alanyaspor'un iki beki, Beşiktaş'ın bütün planlarını alt üst etti ve Beşiktaş bu iki beke karşı maç bitene kadar hiçbir önlem almadı. Fenerbahçe'nin Bakasetas'ı alamaması Alanya'ya yaradı ama Pelkas'a yaramadı. Erol Hoca, Bakasetas'ı çok istiyordu, haklıymış istemekte de." dedi.
Beşiktaş'ta forma giyen Ghezzal'a ayrı bir parantez açan Dilmen, "Beşiktaş'ta Ghezzal oyun içerisinde çok arzuyu koyan bir oyuncu değil. Aslında tipik bir forvet arkası, oyun kurucu gibi." şeklinde konuştu.
Beşiktaş'tan sezon öncesinde Karagümrük'e transfer olan Enzo Roco'nun siyah-beyazlı kulübe karşı hukuki süreci kazandığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Enzo Roco, Karagümrük'te oynuyor. Enzo Roco, Beşiktaş'a FIFA'da açtığı 2 milyon Avro'luk davayı kazanmış. Oyuncuya git dediniz, gitti. Şimdi 17 milyon TL para ödeyeceksiniz. Bunlar hep planlama hataları." açıklamasında bulundu.
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